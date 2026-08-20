20.08.2026 18:05:38

Nach Berichten über Missstände: Neuer US-Flugzeugträger in Nahost

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Berichten über Missstände auf einem seit Monaten im Nahen Osten eingesetzten US-Flugzeugträger ist nun ein weiterer Flugzeugträger der Marine in der Region im Einsatz. Die "USS George Washington" sei am Vortag angekommen, hieß es von dem für die Region zuständigen US-Kommando Centcom auf der Plattform X. Was das für die in die Kritik geratene "USS Abraham Lincoln" und die Besatzung bedeutet, war zunächst nicht klar.

In Berichten war unter anderem von Versorgungsengpässen, Problemen bei den Sanitäranlagen und einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Besatzung an Bord der "USS Abraham Lincoln" im Zusammenhang mit der Länge des Einsatzes die Rede gewesen - Besatzungsmitglieder hätten etwa versucht, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die Berichte zurück. Laut CNN war der Austausch der Schiffe bereits vor den Beschwerden geplant.

Auch US-Präsident Donald Trump hatte bereits angekündigt, dass das Schiff in Kürze verlegt und durch ein anderes "sehr ähnliches Schiff" ersetzt werde.

Mit der aus dem Südchinesischen Meer abgezogenen "USS Abraham Lincoln" und ihren Begleitschiffen hatte das US-Militär bereits Anfang Januar seine Präsenz im Nahen Osten ausgebaut. Am 28. Februar hatten die USA und Israel Militärschläge gegen den Iran begonnen. Seither ist der Flugzeugträger im Arabischen Meer im Einsatz und ist laut US-Medien seit Monaten keinen Hafen angelaufen./apo/DP/he

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