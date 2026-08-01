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01.08.2026 11:07:38
Nach Berichten über US-Angriffspläne - Teheran droht Nachbarländern
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Medienberichten über eine bevorstehende große US-Angriffswelle auf den Iran droht Teheran Nachbarländern in der Region. Muslimische Länder sollten ihre Kooperation mit den USA überdenken, andernfalls könnten sie zum Ziel iranischer Angriffe werden, sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.
Erst am frühen Morgen (Ortszeit) hatte sich das Militär im Golfstaat Kuwait nach eigenen Angaben gegen iranischen Drohnenbeschuss verteidigt. Durch herunterfallende Trümmerteile sei es zu Sachschäden gekommen, hieß es weiter. Kuwait - wie auch andere muslimische Länder in der Region - beherbergen US-Militärstützpunkte.
Zuletzt hatten US-Medien berichtet, dass US-Präsident Donald Trump erwäge, noch an diesem Wochenende neue Angriffe auf Ziele im Iran zu starten. Das "Wall Street Journal" berichtete, Trump habe bereits neue und mehrtägige Angriffe befohlen, könnte seine Meinung aber noch bis zur letzten Minute ändern./mar/DP/zb
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