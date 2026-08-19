CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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19.08.2026 18:14:20
Nach Boom während Corona: Deutsche Caravan-Branche setzt Abwärtsfahrt fort
Während der Corona-Pandemie gehen die Verkäufe von Reisemobilen und Wohnwagen steil nach oben. Doch mittlerweile ist der Trend rückläufig. Die Branche sieht die aktuelle Entwicklung aber gelassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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