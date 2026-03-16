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16.03.2026 07:23:38

Nach Brand am Flughafen Dubai soll Flugverkehr wieder starten

DUBAI (dpa-AFX) - Ein Drohneneinschlag hat am Flughafen Dubai ein Treibstofflager in Brand gesetzt und den Luftverkehr stundenlang lahmgelegt. Am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/07.00 Uhr MEZ) sollten wieder erste Flieger starten und landen, wie die Fluglinie Emirates mitteilte. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht, es gab demnach keine Verletzten.

Dubai gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Airport dort

-normalerweise eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze - ist

wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der Golfregion ohnehin massiv eingeschränkt. Schon vor der jüngsten Attacke galt kein regulärer Flugplan./jbz/DP/stk

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