Nach brutalem Absturz von BioNTech und Co - so geht es mit den Super-Profiteuren der Pandemie weiter

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Während die Politik hierzulande noch hitzig über die Einführung einer Impfpflicht debattiert, sehen viele Experten mit dem Vormarsch der Omikron-Variante bereits das Ende der Pandemie eingeläutet – sehr zum Leidwesen der Impfstoff-Aktien, die in den letzten Wochen stark unter Druck gerieten.Wie geht es mit den einstigen Überfliegern am Impfstoffhimmel weiter? Welche Möglichkeiten bieten sich für Anleger mit den Super-Profiteuren der Pandemie auch nach Corona noch? Um das zu erfahren, stellt Ihnen DER AKTIONÄR in der aktuellen Ausgabe die kurz- und mittelfristigen Aussichten der mRNA-Spezialisten vor und zeigt auf, bei welchen Titeln sich für mutige Anleger jetzt interessante Einstiegschancen eröffnen. Weitere Themen im Heft:Der Halbgott des GoldesDer Konzern hat mittlerweile drei produzierende Minen und ist auf dem Weg zu 500.000 Unzen jährlich. Der Chart spricht für weiterhin steigende Kurse in den kommenden Monaten. (S. 10)Dicker BrummerDas Unternehmen will die Profitabilität in den nächsten Jahren Stück für Stück steigern. Die Positionierung im Brummi-Segment ist hervorragend. Die Aktie hat Upside-Potenzial. (S. 30)Es läuft wie geschmiertDie Ölpreise sind kürzlich auf neue 7-Jahres-Hochs geklettert. Dementsprechend sprudeln bei vielen Produzenten die Gewinne. Hier lohnt sich jetzt der Einstieg. (S. 34)Der große WurfDie neue Digitalwelt ist nun auch im Sport angekommen. Diese beiden Aktien profitieren davon besonders. (S. 38)Beruhigende AuswahlNeben dem anstehenden Kurswechsel in der US-Geldpolitik sorgen die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine für Verunsicherung. Abgerundet wird das Bild durch die weiter angeschlagenen Lieferketten. Mit den richtigen Aktien kommt man aber auch erfolgreich durch diese Marktphase. (S. 40)