BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

26.02.2026 09:55:38

Nach Champions-League-Aus: Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose

DORTMUND (dpa-AF) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall der geplanten Ergebnisse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr./zb/mis

