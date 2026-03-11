UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
11.03.2026 08:30:50
Nach Credit-Suisse-Übernahme: UBS wehrt sich gegen Holocaust-Klagen
Mit der Übernahme der Credit Suisse holt sich die UBS auch deren Historie ins Haus. Bei einer Untersuchung werden neue Nazi-Verbindungen der Bank entdeckt. Die UBS versucht nun weitere Klagen vor einem US-Gericht zu verhindern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu UBS
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.