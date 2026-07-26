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26.07.2026 13:23:38
Nach CSD-Attacke: Merz 'im ständigen Austausch' mit Behörden
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff eines Autofahrers auf Passanten am Rande des Christopher Street Days in Berlin lässt sich Bundeskanzler Friedrich Merz in eine Lagebesprechung des Innenministeriums zuschalten. "Alle weiteren Schritte werden anschließend in enger Abstimmung mit dem Land Berlin, den Sicherheitsbehörden und innerhalb der Bundesregierung entschieden", hieß es am Vormittag aus Regierungskreisen. Merz sei im ständigen Austausch mit Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und den Behörden. Der Kanzler befand sich am Samstagabend zum Tatzeitpunkt bei den Bayreuther Festspielen. Heute Abend wird er beim traditionellen Libori-Mahl in Paderborn erwartet./wn/DP/zb
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