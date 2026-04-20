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Börsenneuling 20.04.2026 08:24:02

Nach dem IPO-Sieg: Rally der Manycore-Aktie geht am zweiten Handelstag weiter

Nach dem IPO-Sieg: Rally der Manycore-Aktie geht am zweiten Handelstag weiter

Der KI-Spezialist Manycore Tech konnte bereits am Freitag einen spektakulären erste Handelstag an der Börse in Hongkong verbuchen. Zum Wochenstart geht die Rally weiter.

• Manycore-Aktie steigt auch am zweiten Handelstag kräftig
• Hohe Nachfrage hält an
• Börsengänge von weiteren asiatischen KI-Startups könnten folgen

Der Börsengang des chinesischen Spatial-AI-Spezialisten Manycore Tech in Hongkong dürfte bereits jetzt zu den auffälligsten Tech-Listings des Jahres gehören. Nachdem die Aktie bereits am Freitag, ihrem ersten Handelstag, mit einem dreistelligen Kurssprung Schlagzeilen gemacht hatte, ist ein Ende der Aufwärtsbewegung auch zum Start in die neue Woche nicht in Sicht: Am Montag klettert die Manycore-Aktie an der Börse in Hongkong zeitweise um 47,42 Prozent auf 27,42 HKD.

Manycore-Aktie trifft auf hohe Nachfrage

Bereits der Handelsstart des Anteilsscheins an der Hongkonger Börse hatte vor dem Wochenende Maßstäbe gesetzt: Verglichen mit dem Emissionspreis von 7,62 HKD sprang der Kurs der Manycore-Aktie bereits zur Eröffnung um mehr als 170 Prozent auf rund 20,70 HKD nach oben. Den ersten Handelstag beendete das Papier des Spezialisten für räumliche KI dann bei 18,60 HKD - ein Plus von rund 144 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

Die hohe Nachfrage nach Manycore-Aktien zeigt sich auch am zweiten Handelstag und dürfte sich weniger aus klassischen Softwarekennzahlen als aus einer strategischen Zukunftswette auf sogenannte "Spatial Intelligence" speisen. Das Unternehmen positioniert sich bewusst an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, 3D-Daten und physischer Weltmodellierung - ein Bereich, der als nächste Evolutionsstufe nach sprachbasierten KI-Modellen gilt.

Mit Plattformen wie Kujiale und Coohom hat Manycore bereits eine starke Stellung im Markt für cloudbasierte 3D-Raumplanung aufgebaut. Nach Angaben von Branchenanalysten war das Unternehmen 2024 gemessen am Umsatz der größte Anbieter von Spatial-Design-Software in China.

Signalwirkung für Hongkongs IPO-Markt

Manycore ist das erste Unternehmen aus dem Kreis der sogenannten "Six Little Dragons" - einer Gruppe besonders wachstumsstarker Technologieunternehmen mit erheblichem strategischem Gewicht für Chinas KI-Industrie -, das den Schritt an den Kapitalmarkt wagte. Die starke Kursentwicklung nach dem fulminanten Start könnte daher auch als Vertrauenssignal interpretiert werden und den Weg für Börsengänge der anderen fünf "Little Dragons" - Game Science, DeepSeek, Unitree Robotics, DEEP Robotics und BrainCo - ebnen. Investoren in Asien scheinen wieder bereit, frühphasige KI-Geschäftsmodelle mit ambitionierten Bewertungen zu finanzieren.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Virojt Changyencham / Shutterstock.com,NUM LPPHOTO / Shutterstock.com

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