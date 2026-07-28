Nach dem Rekordhoch: SpaceX-Aktie verliert die Hälfte ihres Werts

Seit dem Rekordhoch im Juni hat SpaceX mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren - ein Rückgang in der Größenordnung der gesamten Tesla-Marktkapitalisierung.

SpaceX hat seit Rekordhoch im Juni über 1,2 Billionen US-Dollar verloren

Verlust entspricht der gesamten Marktbewertung von Tesla

Erste Quartalsbilanz seit Börsengang steht Anfang August an

SpaceX hat seit seinem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar im Juni 2026 mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an Marktwert eingebüßt, fast genau so viel, wie Tesla insgesamt an der Börse wert ist. Am Montag fiel die SpaceX-Aktie zum 13. Mal in den vergangenen 16 Handelstagen und schloss an der NASDAQ mit einem Abschlag von 1,36 Prozent bei 113,50 US-Dollar. Auch die Tesla-Aktie selbst fiel zuletzt auf ein Jahrestief zurück.

Und auch am Dienstag setzt sich die Tendenz vorbörslich fort: SpaceX verliert zeitweise weitere 2,60 Prozent auf 110,55 US-Dollar, die Tesla-Aktie gibt 1,69 Prozent auf 303,98 US-Dollar ab.

SpaceX-Aktie: Vom Rekordhoch zum Ausverkauf

Der Kurssturz bei SpaceX kommt nur wenige Wochen nach dem Börsengang des Raumfahrtunternehmens im Juni 2026, der als einer der meistbeachteten Markteintritte des Jahres galt. Vom Höchststand von 225,64 US-Dollar hat sich die Aktie damit mehr als halbiert. Dass ausgerechnet der Verlust in absoluten Dollar-Beträgen der kompletten Marktbewertung von Tesla entspricht, verdeutlicht die Größenordnung: SpaceX zählte beim Börsendebüt auf einen Schlag zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Der Tesla-Vergleich

Die Parallele zu Tesla ist mehr als eine Zufälligkeit der Zahlen. Beide Unternehmen werden von Elon Musk geführt, und beide gehören im Juli 2026 zu den schwächsten Werten unter den zehn wertvollsten börsennotierten Konzernen der USA. Während SpaceX unter der Frage leidet, ob die hohe Bewertung des Börsengangs gerechtfertigt war, kämpft Tesla mit rückläufigen Margen und stark steigenden Ausgaben für KI-Investitionen im jüngsten Quartalsbericht.

Optionsmarkt zeigt für die SpaceX-Aktie ein gemischtes Bild

Am Optionsmarkt wurden am Montag einem Bericht von CNBC zufolge zwar mehr Puts als Calls gehandelt, 106.000 gegenüber 77.000 Kontrakten, doch der Großteil der vier größten Einzeltrades des Tages war laut Handelsdaten des Datenanbieters Cboe LiveVol neutral bis bullish ausgerichtet. Charles Moon, Options-Stratege bei der Prosper Trading Academy in Chicago, brachte die Stimmung auf den Punkt: Als Investor sei es noch zu früh für ein Urteil, doch als Trader bestrafe die Wall Street derzeit KI-nahe Aktien für ihre hohen Investitionsausgaben, zitiert CNBC den Experten.

Der nächste konkrete Fixpunkt ist der erste Quartalsbericht von SpaceX seit dem Börsengang, der für die erste Augustwoche 2026 erwartet wird. Er ist zugleich der Auslöser für das Ende der Lock-up-Frist: Zwei volle Handelstage nach der Veröffentlichung, nach bisherigem Zeitplan der 6. August 2026, dürfen Altaktionäre erstmals 20 Prozent ihrer bislang gesperrten Anteile verkaufen, bis zu 911,5 Millionen Aktien.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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