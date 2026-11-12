Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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12.11.2026 09:40:00
Nach den Emulatoren nimmt Nintendo jetzt die Switch-Modchips ins Visier
Nintendo hat per DMCA-Antrag die Firmware des Switch-Modchips Picofly bei GitHub sperren lassen. Betroffen ist ein Netzwerk aus 144 Repositories.
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Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
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