Nach den US-Midterms: Was jetzt auf Anleger zukommen könnte

Der Wahlsieg der Demokraten verändert die politischen Machtverhältnisse in Washington und schürt an den Börsen Sorgen vor strengeren Regeln.

Strengere KI-Regeln gelten als Hauptsorge der Anleger

Trump behält Veto und Dekrete als Gegenwaffen

Strategen streiten, ob der erste Schock schon verdaut ist

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag den Senat und das Repräsentantenhaus erobert. An den Börsen gaben daraufhin am Mittwoch die US-Aktienfutures und die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen nach, der US-Dollar wurde schwächer. Für Anleger hängt viel daran, ob aus der neuen Machtverteilung strengere KI-Regeln folgen oder ob Trump sie bremst.

Midterms drehen die Mehrheit im Kongress

Im Senat erreichen die Demokraten laut Hochrechnungen von AP eine Mehrheit mit 54 Sitzen. Auch im Repräsentantenhaus führen deutlich, wobei das Rennen noch nicht komplett entschieden ist. Vor der Wahl hatten die Republikaner in beiden Kammern noch eine knappe Mehrheit gehalten.

Das Ergebnis fiel deutlicher aus als erwartet, denn Prognosen hatten die Demokraten zuvor nur im Repräsentantenhaus vorn gesehen. Trump kündigte gegenüber der New York Times an, das Ergebnis anzuerkennen: "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten, und wir freuen uns schon darauf." Er kann Gesetze per Veto stoppen und häufig per Verordnung regieren. Experten sehen dennoch Blockademöglichkeiten bei Richtern, Botschaftern und Ministerämtern. Der Kongress gewinnt Gewicht bei Kontrolle und Personal, nicht automatisch bei der Gesetzgebung.

Futures und KI-Aktien in Asien geben nach

Die US-Aktienfutures sanken deutlich, KI-Aktien in Asien gaben nach. Fallende Renditen drücken den US-Dollar. Charu Chanana von Saxo in Singapur sagte gegenüber Reuters, der Markt preise offenbar ein stärkeres Abschneiden der Demokraten ein als erwartet, was die Erwartungen an weitere fiskalische Impulse dämpfen könne. Der stärkere Rückgang der NASDAQ-Futures spiegele zudem die Sorge vor einer schärferen Regulierung von KI und Big Tech wider. Da Anleger bereits hohe Bewertungen und steigende KI-Ausgaben hinterfragten, könnten die niedrigeren Anleiherenditen allerdings für Entlastung sorgen. Der erste Ausverkauf müsse deshalb nicht anhalten.

Als Hauptsorge gilt eine schärfere Regulierung von KI und Big Tech. Marktteilnehmer fürchten strengere Prüfungen neuer Rechenzentren und damit teurere KI-Ausgaben. Tapas Strickland, Chef-Marktstratege bei Moomoo ANZ, betonte gegenüber Reuters, der Ausbau der KI-Infrastruktur könne sich vor allem in Texas deutlich verlangsamen. Texas und Georgia machten zusammen etwa ein Drittel der Ausgaben und Projekte für KI-Rechenzentren aus. Ein langsamerer Ausbau in beiden Bundesstaaten könnte sich nach seiner Einschätzung auf den gesamten KI-Sektor auswirken. In beiden Staaten holten die Demokraten das Gouverneursamt.

Der NASDAQ 100 schloss am Dienstag rund 10 Prozent unter dem Rekordschluss vom 6. Oktober. Die politische Wende trifft also einen Sektor, der ohnehin unter Rechtfertigungsdruck steht. Ob aus der Sorge konkrete Auflagen werden, hängt an einer Gesetzgebung, die Trump per Veto bremsen könnte.

Gegenstimmen: Wie stark der Wahlausgang wirklich wirkt

Nicht alle Strategen teilen die Sorge. Michael Arone von State Street Global Advisors sieht Reuters zufolge das größere Risiko in einer Überreaktion der Anleger statt in der "blauen Welle". Tai Hui von JPMorgan Asset Management verweist unterdessen auf Trumps Vetorecht und dessen Einfluss auf Handel, Zölle und Außenpolitik. Zudem hält er die KI-Entwicklung für wichtiger als die politischen Veränderungen. Jesper Koll von der Monex Group in Tokio erwartet nur geringe Auswirkungen auf die tatsächliche Politik, da Trump weiterhin per Dekret regieren könne.

Auch Nick Ferres von Vantage Point Asset Management sieht gegenüber Reuters Risiken durch eine stärkere Regulierung von KI und Kryptowährungen. Darüber hinaus verwies er auf mögliche Auseinandersetzungen um die Schuldenobergrenze und ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Der von Goldman Sachs zusammengestellte Broad AI Basket habe im Oktober 15 Prozent und seit seinem Höchststand mehr als 24 Prozent verloren.

Ein Blick zurück relativiert den ersten Schock: Der S&P 500 stieg laut Ned Davis Research in fünf von acht Midterm-Zyklen seit 1930, in denen die Partei des Präsidenten das Repräsentantenhaus verlor, bis zum Jahresende. Die Reaktion der Anleger wirkt damit eher wie eine Momentaufnahme als wie ein Muster. Entscheidend wird, wie sich KI-Regulierung und Haushaltsstreit konkret entwickeln.

Januar 2027 wird zum ersten wichtigen Prüfstein

Ein konkreter Beobachtungspunkt ist die Konstituierung des neuen Kongresses im Januar 2027, ab der sich zeigt, welche Vorhaben die Demokraten wirklich angehen. Laut Hui steht die Schuldenobergrenze irgendwann im Jahr 2027 an, ein weiterer Test für das Verhältnis zwischen Kongress und Weißem Haus.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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