Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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08.10.2026 15:01:00
Nach der Insolvenz: Haushaltsbatterien-Sparte von Varta wird selbstständig
Nach der Abspaltung setzt Varta Consumer Batteries auf ein stabiles Geschäft und kündigt Investitionen in den Standort Dischingen an.
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Nachrichten zu Varta AG
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|Varta Consumer Batteries geht eigenständig an den Start (dpa-AFX)
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24.07.26
|Varta meldet Insolvenz an: Verlust von Ankerkunde trifft Konzern hart (dpa-AFX)
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Analysen zu Varta AG
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