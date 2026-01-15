Nach der Rally 2025: Warum Experten bei der Tesla-Aktie 2026 vorsichtig bleiben

Die Tesla-Aktie legte 2025 trotz rückläufiger Fahrzeugverkäufe deutlich zu und erreichte im Dezember ein Allzeithoch. Doch Analysten warnen vor erheblichen Risiken für 2026.

• Tesla erreichte im Dezember 2025 ein Allzeithoch von knapp 499 US-Dollar• Die Aktie stieg zwischen April und Dezember 2025 um 113 Prozent• BYD überholte Tesla 2025 erstmals bei reinen Elektrofahrzeugen

Rekordkurse trotz sinkender Auslieferungen

Tesla hat 2025 ein paradoxes Jahr hinter sich. Wie The Motley Fool UK in einer Analyse vom 29. Dezember 2025 schreibt, stieg die Aktie zwischen April und dem 24. Dezember 2025 um 113 Prozent - obwohl die Geschäftsentwicklung uneinheitlich verlief. Zum Schlusskurs am 31. Dezember 2025 lag die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers bei rund 1,5 Billionen US-Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrug etwa 325. Diese Bewertung preist hohe Erwartungen an künftige Geschäftsfelder wie das Robotaxi-Projekt Cybercab und den humanoiden Roboter Optimus ein.

Die am 2. Januar 2026 von Tesla veröffentlichten Produktions- und Auslieferungszahlen zeigten jedoch ein anderes Bild: Der Konzern lieferte im vierten Quartal 2025 lediglich 418.227 Fahrzeuge aus - ein Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2025 sank die Zahl der Auslieferungen auf 1,64 Millionen Fahrzeuge, was einem Minus von 8,6 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Damit verzeichnete Tesla das zweite Jahr in Folge einen Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. Der chinesische Konkurrent BYD überholte Tesla 2025 erstmals bei reinen Elektrofahrzeugen mit 2,3 Millionen verkauften Einheiten.

Robotaxi und Optimus: Hoffnungsträger mit Fragezeichen

Die hohe Bewertung der Tesla-Aktie basiert laut Analysten weniger auf dem aktuellen Autogeschäft als vielmehr auf den Zukunftsprojekten. CEO Elon Musk plant den Start der Massenproduktion des Cybercab-Robotaxis für Ende 2026. Wie The Motley Fool US in einer Analyse vom 31. Dezember 2025 erläutert, könnten Fahrzeugbesitzer ihre Teslas künftig in ein autonomes Ride-Sharing-Netzwerk einbringen und damit Geld verdienen. Cathie Woods Ark Investment Management prognostiziert für das Robotaxi-Geschäft ab 2029 einen jährlichen Umsatz von 756 Milliarden US-Dollar.

Allerdings ist die Full-Self-Driving-Software von Tesla in den USA noch nirgends für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Zudem kündigte Finanzchef Vaibhav Taneja im dritten Quartal 2025 an, dass die Investitionsausgaben 2026 erheblich steigen werden, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Regulatorische Hürden könnten die Expansion des Robotaxi-Dienstes zusätzlich verzögern. Der humanoide Roboter Optimus ist von der Kommerzialisierung noch weiter entfernt.

Analysten uneins über Kurspotenzial

Die Meinungen an der Wall Street gehen weit auseinander. Laut TipRanks stufen acht von 31 Analysten die Tesla-Aktie als Verkauf ein - eine ungewöhnlich hohe Zahl. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 391,90 US-Dollar und damit deutlich unter dem Niveau von Ende Dezember 2025. Morgan Stanley stufte die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" herab, erhöhte das Kursziel jedoch auf 425 US-Dollar. Dan Ives von Wedbush hingegen sieht 2026 als potenzielles "Monster-Jahr" für Tesla, sollten die Meilensteine bei KI und Autonomie erreicht werden. Sein Kursziel liegt bei 600 US-Dollar.

Tesla wird die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 28. Januar 2026 veröffentlichen. Angesichts der schwachen Auslieferungszahlen erwarten Analysten einen deutlichen Gewinnrückgang. The Motley Fool UK kommt zu dem Schluss, dass die Diskrepanz zwischen Geschäftsentwicklung und Bewertung enorm sei - ein Kursrückgang sei durchaus gerechtfertigt.

D. Maier / Redaktion finanzen.at