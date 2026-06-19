ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Halbleitertitel im Fokus
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19.06.2026 08:46:39
Nach der Rekordrally: Infineon-Aktie und andere Chiptitel geraten erstmals unter Druck
Für Aufmerksamkeit sorgte eine Warnung der US-Regierung an den Anlagenbauer ASML NV, dass eines seiner Systeme für Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUV) in China im Einsatz sein könnte. Die Niederländer erklärten prompt, dass sie weder die Anlagen noch Zubehör ins Reich der Mitte exportiert hätten.
ASML-Aktien kamen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent zurück, nachdem sie tags zuvor einen neuerlichen Rekord erreicht hatten. Dabei hatten sie ihr Plus für 2026 auf 83 Prozent ausgebaut. Auch Infineon und STMicroelectronics tendierten am Morgen leichter.
Recht stabil hielten sich derweil SUSS MicroTec. Ihnen half eine Kurszielerhöhung von Berenberg. Trotz der Rally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany. Suss haben 2026 in der Spitze 166 Prozent gewonnen und erst am Vortag ebenfalls einen Rekord erreicht.
FRANKFURT/PARIS/ NEW YORK (dpa-AFX)
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