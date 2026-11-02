RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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02.11.2026 18:52:00
Nach der RTX 5090 wird auch die 5080 deutlich teurer
Laut Nvidia verschwindet die 5090 doch nicht – dennoch steigt der Preis auch für das kleinere Modell, dessen 24-GByte-Version wohl nicht im Plan liegt.
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Nachrichten zu RTX A-S
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12.08.26
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01.06.26
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12.05.26
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Analysen zu RTX A-S
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