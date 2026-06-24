KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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24.06.2026 12:00:48
Nach deutschem Einstieg: Panzerbauer KNDS gibt Startschuss für Börsengang
Berlin und Paris wollen den Panzerbauer KNDS zum führenden Verteidigungsunternehmen in Europa machen. Der Bund strebt dabei eine Beteiligung von 40 Prozent an. Nun werden bereits bekannt gewordene Parameter zum Termin des Börsengangs bestätigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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