KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.07.2026 17:41:00
Nach Diebstahlsvorwürfen: Alibaba bannt Claude-KI
Aus Angst vor Überwachung dürfen Alibaba-Mitarbeiter Anthropics KI Claude nicht mehr nutzen. Anthropic hatte das eigentlich schon vorher verboten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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