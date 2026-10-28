AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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28.10.2026 06:34:16
Nach Döllners Auftritt mit Trump: Umweltminister Schneider: Audi wettet auf "totes Pferd"
Der Auftritt von Audi-Chef Döllner bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Trump sorgt noch immer für harsche Kritik. Nun äußert sich auch Umweltminister Schneider. Den ärgern nicht nur die "mehr als unappetitlichen Umstände" der Verkündung eines neuen Werkes.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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