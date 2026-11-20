BERLIN (dpa-AFX) - Politiker von CDU und SPD kritisieren die geltenden Ausnahmeregelungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Hintergrund sind Recherchen mehrerer Medien, darunter "Spiegel", "Manager Magazin" und ZDF, auf Grundlage interner Dokumente der Deutschen Bank. Die Unterlagen stammen aus einem umfangreichen Datenleck bei dem Frankfurter Geldhaus. Whistleblower hatten mehr als 15 Millionen interne Dokumente an mehr als 50 Medienhäuser weltweit weitergegeben.

2020 hatte Verlegerin Friede Springer dem Vorstandschef des Axel-Springer-Konzerns, Mathias Döpfner , ein milliardenschweres Aktienpaket übertragen. Zuvor hatte Döpfner weitere Springer-Anteile für 276 Millionen Euro gekauft. Die dadurch entstandenen Schulden könnten ihm den Recherchen zufolge geholfen haben, bei der Schenkung Steuern zu sparen.

Ein Sprecher des Springer-Verlags erklärte dem "Manager Magazin" im Namen von Mathias Döpfner, Friede Springer und der Stiftung, das Vorgehen sei "in strengster Beachtung des Steuerrechts und nach Prüfung und einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes" umgesetzt worden. Im Rahmen der Prüfung sei "Schenkungsteuer in der nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Höhe zutreffend festgesetzt und gezahlt" worden. Zur Höhe der Steuer machte der Verlag keine Angaben. "Man kann geltendes Steuerrecht kritisieren, aber nicht diejenigen, die sich daran halten", hieß es weiter.

Klüssendorf fordert schärfere Regeln bei Erbschaften

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sieht angesichts der Recherchen Handlungsbedarf bei der Erbschaftsteuer. "Was die Deutsche-Bank-Leaks offenlegen, ist ein Skandal mit Ansage", sagte er dem "Spiegel". Wer ein Milliardenvermögen geschenkt bekomme oder erbe, könne sich gegenüber dem Finanzamt ganz legal künstlich so arm rechnen, dass am Ende keine Steuern gezahlt werden müssten.

Kritik an den geltenden Ausnahmen äußerte auch der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke. "Die Deutsche-Bank-Leaks offenbaren einmal mehr die absurden Ausnahmetatbestände", sagte er dem "Spiegel". "Stichtage und Buchungstricks" dürften keine Grundlage für eine sogenannte Bedürftigkeit sein. Ausnahmen bei Erbschaften und Schenkungen dürfe es nur geben, damit Unternehmen an die nächste Generation übergeben werden könnten./svv/DP/jha