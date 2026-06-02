Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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02.06.2026 18:03:51

Nach Drohneneinschlag: Rumänien bestellt Milliarden-Rüstungspaket bei Rheinmetall

In der Nacht zu Freitag trifft eine Drohne ein Wohnhaus in Rumänien. Nur wenige Stunden später geben die Behörden des Landes eine Großbestellung bei Rheinmetall in Auftrag. Der Rüstungskonzern spricht von einem "bedeutenden Erfolg".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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