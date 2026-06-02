Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
02.06.2026 18:03:51
Nach Drohneneinschlag: Rumänien bestellt Milliarden-Rüstungspaket bei Rheinmetall
In der Nacht zu Freitag trifft eine Drohne ein Wohnhaus in Rumänien. Nur wenige Stunden später geben die Behörden des Landes eine Großbestellung bei Rheinmetall in Auftrag. Der Rüstungskonzern spricht von einem "bedeutenden Erfolg".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
02.06.26
|Rheinmetall: Rumänien bestellt Waffen und Munition im Wert von 5,7 Milliarden Euro (Spiegel Online)
|
02.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Düsseldorfer Rüstungskonzern schnappt sich milliardenschwere Aufträge aus Rumänien (Dow Jones)
|
02.06.26
|Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26