Nach Drohnensichtung: Sperrung von Airport Hannover beendet

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Sperrung des Flughafens Hannover nach einer Drohnensichtung ist beendet. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Der Flughafen sei von 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr gesperrt gewesen, nachdem ein Flieger im Landeanflug eine Drohne gesichtet und gemeldet hatte. Diese flog nach ersten Erkenntnissen über ein nahe gelegenes Industriegebiet. Es sei bisher niemand festgestellt worden./kk/sck/DP/zb