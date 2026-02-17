ByteDance Aktie
WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111
|
17.02.2026 18:13:00
Nach Druck aus Hollywood: ByteDance setzt Seedance 2.0 Grenzen
Der TikTok-Eigentümer ByteDance will Änderungen an seinem KI-Videogenerator Seedance 2.0 vornehmen. Zuvor hatte Hollywood erheblichen Druck ausgeübt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
