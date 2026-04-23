Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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23.04.2026 16:02:58

Nach erfolgreichen Tests: Novo Nordisk will Diabetesmittel für Jugendliche auf den Markt bringen

Diabetes- und Abnehmmittel sind weiterhin hoch im Kurs. Novo Nordisk nimmt als Zielgruppe jüngere Menschen ins Visier. Vorgesehen ist allerdings keine Spritze, sondern Tabletten. Ergebnisse in Tests sollen vielversprechend gewesen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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