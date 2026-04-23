Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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23.04.2026 16:02:58
Nach erfolgreichen Tests: Novo Nordisk will Diabetesmittel für Jugendliche auf den Markt bringen
Diabetes- und Abnehmmittel sind weiterhin hoch im Kurs. Novo Nordisk nimmt als Zielgruppe jüngere Menschen ins Visier. Vorgesehen ist allerdings keine Spritze, sondern Tabletten. Ergebnisse in Tests sollen vielversprechend gewesen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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