Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.03.2026 11:29:00
Nach EU-Druck: Meta lässt KI-Chatbots auf WhatsApp zu - aber nur gegen Gebühr
Meta öffnet WhatsApp für KI-Chatbots der Konkurrenz. Doch eine neue Gebühr wirft Zweifel an Metas Kompromissbereitschaft auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
05.03.26
|Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp (Dow Jones)
|
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
|
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Meta agrees multibillion-dollar chip deal with AMD (Financial Times)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|555,30
|-2,39%
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.