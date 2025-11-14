Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
14.11.2025 11:28:27
Nach EU-Milliardenstrafe: Google verspricht Änderungen bei Werbemodell
Google verstößt mit seinem Reklameverhalten gegen die Wettbewerbsregeln der EU und erntet dafür eine Milliardenstrafe. Um einer Zerschlagung zu entgehen, gelobt der Konzern nun Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
