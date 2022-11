Nach Explosion: Nato-Chef Stoltenberg in Kontakt mit Polens Präsident

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat nach einer tödlichen Explosion in Polen mit Staatsoberhaupt Andrzej Duda gesprochen. Die Nato beobachte die Situation, die Verbündeten berieten sich eng, teilte er nach dem Austausch am späten Dienstagabend über Twitter mit. Es sei wichtig, dass Fakten gesichert seien, so der Norweger.

Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine hatte Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Außerdem habe man gemeinsam mit den Nato-Verbündeten beschlossen zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des Nato-Vertrags einzuleiten, sagte ein polnischer Regierungssprecher.

Artikel 4 sieht Beratungen der Nato-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Zuvor hatte die Regierung in Warschau nach unbestätigten Berichten über einen angeblichen Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. Nach Angaben der Feuerwehr waren bei der Explosion zwei Menschen ums Leben gekommen./mjm/DP/he