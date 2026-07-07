Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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07.07.2026 07:49:00

Nach fast zehn Jahren: Nintendo stellt Verkauf der Switch ein

Ab Mitte Februar 2027 verkauft Nintendo die erste Switch-Generation nicht mehr. Die Switch 2 und mehrere Controller bekommen derweil einen Wechselakku.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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