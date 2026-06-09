Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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09.06.2026 13:49:00

Nach FCAS-Aus: Allianz um Airbus-Tochter will eigenes Kampfjetprojekt starten

Das deutsch-französische FCAS-Projekt ist gescheitert. Nun will die deutsche Rüstungsindustrie, angeführt von einer Airbus-Tochter, einen eigenen Kampfjet entwickeln. Die IG Metall begrüßt den Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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