Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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09.06.2026 13:49:00
Nach FCAS-Aus: Allianz um Airbus-Tochter will eigenes Kampfjetprojekt starten
Das deutsch-französische FCAS-Projekt ist gescheitert. Nun will die deutsche Rüstungsindustrie, angeführt von einer Airbus-Tochter, einen eigenen Kampfjet entwickeln. Die IG Metall begrüßt den Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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