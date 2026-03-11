G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
11.03.2026 11:39:57
Nach G7-Beratungen: Deutschland gibt wegen des Iran-Kriegs Teil der Ölreserven frei
Der Krieg im Nahen Osten belastet den Ölpreis massiv. Deutschland will nun mit der Freigabe eines Teils seiner Reserven für Abhilfe sorgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|G-7 HOLDINGS Inc
|1 402,00
|-0,43%
