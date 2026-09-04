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04.09.2026 07:50:38
Nach Gefahrengut-Alarm: Flugverkehr läuft wieder regulär
BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Evakuierung des Terminals 1 am Hauptstadtflughafen BER aufgrund eines Gefahrengut-Alarms läuft der Flugverkehr am heutigen Freitagmorgen wieder regulär. Nur einige wenige Flüge fallen aus, wie der Fluginformation auf der Internetseite des BER zu entnehmen ist. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall am Donnerstagabend besteht, war zunächst nicht klar.
Wegen eines möglicherweise gefährlichen Stoffes war das Terminal 1 geräumt worden, alle Passagiere mussten das Gebäude verlassen. Der Flugbetrieb wurde nicht eingestellt, es kam aber zu Verzögerungen und vereinzelt zu Flugausfällen. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine Frau bei deren Servicepoint gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. Später am Abend gab es dann Entwarnung. Das Terminal wurde gegen 20.45 Uhr von der Polizei wieder freigegeben.
Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Angaben zu dem untersuchten Stoff machte er nicht. Das Ergebnis der Untersuchung soll in den kommenden Tagen folgen./bum/DP/jha
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