GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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06.05.2026 04:22:42
Nach geplanter Übernahme: Gamestop-Chef will bei Ebay massiv Stellen streichen
Der Videospiele-Händler Gamestop will das weitaus größere Ebay schlucken. Wie die Übernahme finanziert werden soll, ist unklar. Für die Zeit danach hat der Chef aber schon große Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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