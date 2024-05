Nach Gewinneinbruch: Deutsche Pfandbriefbank verdient wieder etwas mehr - pbb-Aktie stabil

Im ersten Quartal verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer vor Steuern 34 Millionen Euro und damit zwei Millionen mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Garching bei München mitteilte. Der Überschuss stieg von 27 Millionen auf 29 Millionen Euro. Allerdings legte die Bank erneut viel Geld für gefährdete Kredite zurück: Die Risikovorsorge wuchs im Jahresvergleich von 2 Millionen auf 47 Millionen Euro. Ein gestiegener Zinsüberschuss machte dies mehr als wett.

Der neue pbb-Vorstandschef Kay Wolf will nun in einem größeren Schritt riskante Finanzierungen von Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien in Großbritannien und den USA abstoßen. Dabei gehe es um ein Volumen von rund 900 Millionen Euro, hieß es weiter. Schon jetzt hat sich das Institut nach eigenen Angaben von einem Teil ihrer Bestände getrennt.

Die pbb-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,10 Prozent auf 5,23 Euro.

/stw/stk

GARCHING (dpa-AFX)