17.05.2026 07:42:38

Nach Gipfel mit Trump: China sieht Fortschritte beim Handel

PEKING (dpa-AFX) - China hat nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Staats- und Parteichef Xi Jinping von Fortschritten in den Handelsgesprächen mit den USA berichtet. Beide Seiten hätten vorläufige Ergebnisse bei Zöllen, Agrarthemen und Flugzeugen erzielt, erklärte das Handelsministerium in Peking am Samstag. Über Details werde weiter verhandelt.

Nach chinesischer Darstellung sollen beide Seiten einen Handelsrat und einen Investitionsrat einrichten. Über den Handelsrat sollen auch Zollsenkungen für bestimmte Produkte besprochen werden. Grundsätzlich bestehe Einigkeit, in vergleichbarem Umfang Zölle auf bestimmte Produkte zu senken. Auch beim Handel mit Agrargütern deutete Peking Fortschritte an.

Konkrete Zahlen nennt Peking nicht

Zudem sprach das Handelsministerium in der Mitteilung von Absprachen über chinesische Flugzeugkäufe in den USA sowie über die Versorgung Chinas mit Flugzeugtriebwerken und Ersatzteilen. US-Präsident Trump hatte zuvor gesagt, China werde 200 Boeing-Flugzeuge kaufen.

Insgesamt blieb die chinesische Darstellung vorsichtiger als die der US-Seite. Während Trump und US-Vertreter nach dem Gipfel große chinesische Käufe in Aussicht stellten, nannte Peking keine konkreten Angaben zu Umfang, Wert oder Zeitplan der Vereinbarungen./jpt/DP/mis

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