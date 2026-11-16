Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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16.11.2026 07:50:00
Nach heftigem Kursrutsch: Sammelklage gegen Intel wegen irreführender Angaben
Intel-Logo und eine moderne Glasfassade." />
Die jüngsten Geschäftszahlen von Intel waren unerwartet schlecht, die Aktien haben danach fast 29 Prozent verloren. Nun gibt es eine Sammelklage von Aktionären.
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
12.11.26
|ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben (dpa-AFX)
|
09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|52,26
|-3,76%