Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
11.03.2026 10:10:17
Nach katastrophalem Ergebnis: Porsche will Produktpalette umbauen
In Zuffenhausen herrscht Krisenstimmung: Porsche erlebt im vergangenen Jahr einen massiven Gewinneinbruch. Der neue Chef des Autobauers will nun ein straffes Reformprogramm umsetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
