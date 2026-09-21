KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.09.2026 06:54:00
Nach KI-Halluzination: US-Armee hätte laut CNN beinahe Schiff aus China geentert
Im Frühjahr hat das US-Militär angeblich Flugzeuge in der Luft, um ein Frachtschiff aus China zu entern. Eine KI hatte darauf Atomwaffentechnik lokalisiert.
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