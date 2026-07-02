Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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02.07.2026 11:03:24
Nach Klagewellen: Bayer gliedert US-Glyphosatgeschäft aus
Das US-Glyphosatgeschäft von Bayer ist seit Jahren ein Problem - nicht zuletzt wegen milliardenschwerer Klagen zu möglichen Krebsrisiken des Unkrautvernichters. Doch dann erzielt Bayer einen Erfolg vor dem Obersten Gericht der USA. Nun startet der Konzern eine neue Strategie.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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