Nach Kollision: Keine Norwegen-Reise für 'Mein Schiff 3'

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Wegen umfangreicherer Reparaturarbeiten an dem bei einer Kollision beschädigten Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" sagt TUI Cruises die nächste für Mitte November geplante Reise mit dem Ozeanriesen ab. Die Sicherheit der Gäste und der Besatzung habe "jederzeit höchste Priorität", teilte die Reederei mit. "Wir möchten sicherstellen, dass alle notwendigen Arbeiten sorgfältig abgeschlossen werden, bevor die "Mein Schiff 3" ihren Reisebetrieb wieder aufnimmt." Ursprünglich war mit der "Mein Schiff 3" eine Norwegenreise vom 14. bis 28. November vorgesehen.

Nach dem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen am 25. Oktober war das beschädigte Kreuzfahrtschiff am vergangenen Sonntag in die Lloyd Werft Bremerhaven gekommen. Dort soll die "Mein Schiff 3" repariert werden. Die entstandenen Schäden würden dort umfassend begutachtet und repariert, teilte Tui Cruises weiter mit. "Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen werden."

Wann das Kreuzfahrtschiff wieder fahren soll

Das nahezu voll besetzte Kreuzfahrtschiff war beim Auslaufen mit zwei Containerschiffen zusammengestoßen. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde das riesige Schiff von einer Böe erfasst und trieb auf die zwei Containerschiffe zu, die am Container-Terminal Stromkaje festgemacht waren. Bei dem Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in siebenstelliger Höhe. Die geplante mehrwöchige Reise des Tui-Schiffes in Richtung Kanaren wurde abgesagt.

Laut der Reederei ist geplant, dass die reparierte "Mein Schiff 3" vom 28. November an wieder regulär und nach ihrem vorgesehenen Fahrplan fahren soll. Dann ist nach früheren Angaben eine Kreuzfahrt von Bremerhaven nach Oslo und Kiel geplant. Gäste und Vertriebspartner sollten so früh wie möglich informiert werden, sollte sich an diesem Plan etwas ändern, teilte Tui Cruises mit./len/DP/jha