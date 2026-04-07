Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 17:32:39

Nach Kritik: Telekom hat Tübinger Telefonzellen abgebaut

TÜBINGEN (dpa-AFX) - Nach harscher Kritik von Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) sind die 13 Elektroschrott-Telefonzellen im Tübinger Stadtgebiet inzwischen verschwunden. Die Deutsche Telekom habe alle Telefonzellen abgebaut, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Palmer hatte sich im Januar im SWR über die schon vor gut drei Jahren deaktivierten Telefonzellen empört und von "Unrat" gesprochen. Nun schrieb er auf Facebook mit Blick auf seine damalige Kritik: "Siehe da, es hat funktioniert. Alle weg".

Die Stadt hatte geplant, die Telekom wegen der alten Telefonzellen über eine Sondernutzungsgebühr zur Kasse zu bitten. Das sei jetzt nicht mehr nötig, so die Stadtsprecherin.

Die Telekom hatte ihre letzten öffentlichen Telefonzellen im Januar 2023 außer Betrieb genommen, der Abbau sollte bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Das aber klappte nicht, der Abbau verzögerte sich. Das begründete die Telekom mit langwierigem Genehmigungsprocedere mit kommunalen Einrichtungen. Verschiedene Gewerke müssten eingebunden werden, bis die Bagger losrollen könnten und der Elektroschrott endlich weggebracht wird.

Ein Telekom-Sprecher bestätigte, dass die öffentlichen Telefone der Telekom im Rahmen des bundesweiten Programms abgebaut worden seien. Mit Mobilfunk und dem Handy habe inzwischen ja jeder seine "persönliche Telefonzelle" dabei./wdw/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten