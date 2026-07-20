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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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Kaufempfehlung 20.07.2026 12:51:33

Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance

Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance

Die Netflix-Aktie ist nach einem vorsichtigen Ausblick unter Druck geraten und auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Eine Expertin sieht hier eine Chance für Investoren.

  • Netflix nach schwachen Q3-Aussichten auf 52-Wochen-Tief
  • Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele, halten aber an Kaufempfehlungen fest
  • Needhams Laura Martin bezeichnet die Kursschwäche im TV als Kaufgelegenheit

Die Netflix-Aktie bleibt nach den in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen und einem damit verbundenen Kurseinbruch im Anlegerfokus. Needham-Analystin Laura Martin sieht in der Aktienschwäche eine Kaufgelegenheit, wie sie in der CNBC-Sendung "Squawk on the Street" erklärte.

Solide Zahlen, aber enttäuschender Ausblick

Ausgelöst hatte den Ausverkauf der jüngste Quartalsbericht von Netflix: Das Streamingunternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie einen Gewinn je Aktie von 0,80 Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 0,79 Dollar. Die operative Marge sank jedoch auf 33,4 Prozent von 34,1 Prozent im Vorjahresquartal. Für das dritte Quartal stellte der Streaming-Konzern nur noch ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent auf 12,86 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Markt rund 13 Milliarden Dollar erwartet hatte. Die Wachstumsdynamik bei der Zuschauerbindung verlangsamte sich zusätzlich: Die Sehstunden legten im ersten Halbjahr 2026 nur um 2 Prozent zu. Die Aktie reagierte mit einem Kursrutsch auf ein neues 52-Wochen-Tief von 65,08 Dollar.

Analysten uneins über die Konsequenzen

Mehrere Häuser reagierten mit niedrigeren Kurszielen, blieben aber überwiegend bei ihren positiven Einstufungen. Wolfe Research senkte das Ziel von 107 auf 84 Dollar bei weiterhin bestehendem "Outperform"-Rating, Bank of America kappte ihr Ziel von 125 auf 105 Dollar bei "Buy". Pivotal Research reduzierte das Kursziel deutlicher von 96 auf 70 Dollar, bekräftigte aber ebenfalls die Kaufempfehlung. Evercore ISI wiederum bestätigte seine positive Einschätzung ohne Anpassung nach unten.

Needhams Gegenposition: Schwäche als Einstieg

Vor diesem Hintergrund fällt Laura Martins Auftritt bei CNBC auf: Die Needham-Analystin hatte bereits nach den Erstquartalszahlen im April 2026 eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 120 Dollar bekräftigt und den damaligen Kursrutsch als Einstiegschance bezeichnet. Nach den jüngsten Zahlen argumentierte sie erneut in diese Richtung und verwies dabei auf die Diskussion rund um die geänderte Berichterstattung zu Engagement-Kennzahlen, ohne dass sie damit die grundsätzlichen Wachstumsaussichten infrage stellte.

Anleger scheinen sich von dem Optimismus der Experten nicht anstecken zu lassen. Die Netflix-Aktie lässt zum Start der neuen Woche einen Erholungskurs vermissen und notiert vorbörslich an der NASDAQ bei 68,69 US-Dollar und damit 0,37 Prozent tiefer.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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