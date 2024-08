Nach Kurseinbruch: PNA-Aktie stabilisiert sich

Die in der vergangenen Woche stark unter Druck geratenen Aktien von PNE könnten am Montag ihre Stabilisierung fortsetzen.

Auf Tradegate legten sie um gut 3 Prozent auf 12,52 Euro zu. Zuvor waren die Titel des Projektierers von Windparks von Montag bis zum Tief am Freitag um fast 17 Prozent auf 11,68 Euro abgerutscht, bevor sie sich vor dem Wochenende etwas stabilisieren konnten.

Mit Blick auf die hohen Kursverluste in der Vorwoche teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit, diese seien "nicht nachvollziehbar und spekulationsgetrieben". Es gebe in der Geschäftsentwicklung und in den Fundamentaldaten des Unternehmens keinen begründeten Auslöser für den Kursrutsch. PNE bekräftigte die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) 2024 mit 40 bis 50 Millionen Euro. Auch für die folgenden Jahre sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt./bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)