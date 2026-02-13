AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Entwarnung 13.02.2026 16:11:00

Nach Kurssturz: Warum Analysten der AUTO1-Aktie weiter Potenzial zutrauen

Nach Kurssturz: Warum Analysten der AUTO1-Aktie weiter Potenzial zutrauen

Die Aktien von AUTO1 stehen nach ihrem Kurseinbruch um gut ein Drittel im Februar auch am Freitag im Fokus.

Mit Marcus Diebel von JPMorgan versuchte ein weiterer Analyst, die KI-Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Zudem seien die Aktien zuletzt auch in den Abwärtsstrudel von Auto-Baskets geraten, so der Experte.

Die Bären gingen von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von AUTO1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher eine temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme AUTO1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf.

Am Montag hatte bereits Analyst James Tate von Goldman Sachs zu beruhigen versucht. Er sieht in KI-Konkurrenz und möglicherweise auch Amazon Autos eher ein Problem für Betreiber von reinen Verkaufsportalen. AUTO1 mache sein Kerngeschäft mit Händlern, verfüge über einen eigenen Fahrzeugbestand und ein Logistiknetzwerk.

Die Aktie von AUTO1 verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,81 Prozent auf 18,67 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AUTO1-Aktie erholt sich: Kaufempfehlung von Jeffries

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten