Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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04.06.2026 07:24:51

Nach Kursverlusten: Partners Group geht in die Offensive

Der Zuger Private-Markets-Spezialist Partners Group sieht trotz erhöhter Rücknahmen bei einzelnen Evergreen-Fonds weiterhin solides Wachstum der verwalteten Vermögen. Das Unternehmen bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr und verweist auf eine starke Nachfrage institutioneller und privater Kunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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