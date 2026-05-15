AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.05.2026 12:08:00
Nach langem Warten: AMD bringt FSR 4.1 für ältere Grafikkarten
Radeon-GPUs der Serien RX 7000 und RX 6000 bekommen AMDs KI-Upscaler FSR 4.1. Davon profitieren auch das Steam Deck und die Steam Machine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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