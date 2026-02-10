Lilium Aktie
WKN DE: A3CYXP / ISIN: NL0015000F41
|
10.02.2026 07:19:00
Nach Lilium und Velocopter: ERC System will eVTOL in Deutschland etablieren
Deutsche eVTOL-Start-ups haben es nicht leicht. Der Taxibetrieb kommt nicht ins Rollen. ERC Systems "Romeo" soll eher für Luftrettung eingesetzt werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
