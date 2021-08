Nach Lokführerstreik volle Züge - Bahn mit maximalen Kapazitäten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Zugverkehr in Deutschland ist am Wochenende trotz des vorherigen Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) aus Sicht der Deutschen Bahn ohne größere Probleme verlaufen. "Die Züge der DB waren wie erwartet das ganze Wochenende über gut ausgelastet", sagte ein Bahnsprecher am Sonntagnachmittag. "Die DB setzte auf maximale Kapazität, um die Reisenden an ihr Ziel zu bringen. Das hat gut funktioniert."

Zuvor hatte die Bahn vor einer besonders hohen Auslastung der Fernzüge ab Freitag gewarnt. Die Reisenden sollten sich auf volle Züge einstellen, möglichst einen Sitzplatz reservieren oder erst in den folgenden Tagen fahren. Die Bahn rechnete mit einem der reisestärksten Wochenenden des Jahres, besonders auf den Hauptstrecken. Im Urlaubsmonat August sind die Züge in der Regel ohnehin voll - wegen des Bahnstreiks hätten manche Fahrgäste ihre Reisen außerdem auf das Wochenende verschoben.

Die GDL hatte vom Mittwoch bis in die Nacht zum Freitag den Personenverkehr bestreikt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Zwei Tage lang war bundesweit nur etwa jeder vierte Fernzug gefahren, besonders in den ostdeutschen Bundesländern war der Regionalverkehr beeinträchtigt. Ob es zu einem weiteren Lokführerstreik, war zunächst noch unklar./rab/DP/he