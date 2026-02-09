Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Nach tiefroten Zahlen
|
09.02.2026 12:07:00
Nach Milliardenverlust: Analysten ordnen den Absturz der Stellantis-Aktie ein
• Milliadenabschreibungen und ausgebliebene Dividende
• Analysten senken Kursziele, bleiben aber überwiegend nicht negativ
Um mehr als 24 Prozent ist die Aktie des Autobauers Stellantis im Freitagshandel auf XETRA abgesackt. Schuld waren tiefrote Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr nach milliardenschweren Abschreibungen infolge der Abkehr von einst favorisierten Elektroautogeschäft. Zwar kommt es am Montag zu einer leichten Gegenbewegung und die Stellantis-Aktie legte zuletzt 0,79 Prozent auf 6,15 Euro zu, von einer deutlichen Kurserholung kann aber keine Rede sein.
Analysten weitgehend gelassen
Analysten scheinen die schwachen Zahlen aber weniger skeptisch aufzunehmen, als der breite Markt. So hält etwa Jefferies an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest, nahm allerdings eine Kürzung des Kursziels von 13 auf 10 Euro vor. Der Autokonzern sei schleppend in eine mehrjährige Umbauphase gestartet, schrieb Philippe Houchois am Sonntagabend. Die Anlagestory hat sich für ihn allerdings nicht geändert. Das Management müsse jedoch Ergebnisse abliefern.
Ebenfalls bei seinem Kaufrating für die Stellantis-Aktie bleibt auch die Schweizer Großbank UBS. Auch hier wurde das Kursziel von 12 auf 9,70 Euro nach unten angepasst. Das Großreinemachen des Autokonzerns sei schlimmer ausgefallen als gedacht, schrieb Patrick Hummel am Sonntagabend. Die Kapitulation der Käufer und mehr als 7 Milliarden Euro an Marktwertverlust seien allerdings nicht gerechtfertigt, so der Experte.
Weiterhin mit "Equal Weight" bewerte man die Stellantis-Aktie unterdessen von Seiten der britischen Barclays-Bank. Das Kursziel blieb bei 10 Euro unverändert, die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen.
Und auch dieDeutsche Bank rät weiter zum Halten der Aktie, hat allerdings in Sachen Kursfantasie eine deutlich pessimistischere Haltung als die Konkurrenten: Das Kursziel wurde von 8 auf 7 Euro gesenkt. Am negativsten überrascht habe die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro auf die teure Abkehr vom Elektroauto-Kurs in den USA, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.
Sinnbild für Herausforderungen in der Autoindustrie
Der Konzernumbau von Stellantis steht sinnbildlich für die Herausforderungen, vor denen die gesamte Automobilindustrie derzeit steht. Der Strategiewechsel weg von verlustreichen Elektroprojekten hin zu einer breiter aufgestellten Antriebsstrategie mit Hybrid- und Verbrenneroptionen soll mittelfristig wieder profitableres Wachstum sichern. Kurzfristig jedoch belasten hohe Abschreibungen, steigende Entwicklungskosten und der Preisdruck im E-Auto-Geschäft die Bilanz deutlich.
Branchenbeobachter rechnen damit, dass die Transformation mehrere Quartale in Anspruch nehmen dürfte und die Aktie daher volatil bleibt. Sollte es Stellantis gelingen, die geplanten Synergien aus Produktion, Plattformen und Markenportfolio konsequent zu realisieren, könnten sich laut Analysten mittelfristig wieder Chancen für Anleger er geben - vorausgesetzt, das Management schafft es, Vertrauen in den neuen Kurs zurückzugewinnen.
Dass die Mehrheit der Experten zwar ihre Kursziele gesenkt hat, diese aber dennoch teils deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus ansiedelt, scheint darauf schließen zu lassen, dass der massive Einbruch der Marktkapitalisierung nicht gerechtfertigt sein dürfte. Ob sich Anleger dieser Einschätzung anschließen werden, bleibt abzuwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende (dpa-AFX)
Analysen zu Stellantis
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,21
|0,99%