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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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25.03.2026 12:25:17

Nach nicht mal zwei Jahren: OpenAI stellt Sora-Funktion zum Erstellen von Videos ein

Nach der Einführung von ChatGPT sorgt OpenAI im Jahr 2024 mit dem Dienst Sora erneut für großes Aufsehen. Das Erstellen von realistischen Videos zieht Nutzer in den Bann. Doch nun ist alles bald schon wieder vorbei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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