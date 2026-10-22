Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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22.10.2026 09:12:00
Nach Panne: Revolut entschuldigt sich bei Kunden
Revolut versendet nach dem Ausfall Mails an seine Kundinnen und Kunden. Die Bank bittet um Entschuldigung und deutet auf Verzögerungen bei Transaktionen hin.
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